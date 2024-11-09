Ван Леувен: У нас было всего несколько дней на подготовку к поединку против Виктории

Послематчевый флеш-комментарий главного тренера "Металлиста 1925" Патрика ван Леувена, где он проанализировал матч против "Виктории”.

“Наша команда выглядела хорошо. У нас было всего несколько дней на подготовку к поединку против "Виктории". Попробовали все делать с отдачей на 100%, чтобы быть готовыми к сегодняшнему матчу. Мы знали, что "Виктория" – это сложный соперник, который тоже будет стремиться победить, они тоже демонстрируют желание играть в футбол. У них была хорошая мотивация после успеха в Кубке Украины”.

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“Мы понимали, что в этом матче будет сложно. Первый тайм это подтвердил, он сложился 50 на 50. У обеих команд было мало шансов забить. Во втором тайме нам удалось открыть счет после отличной комбинации в исполнении Юрченко и Борячука. Получился хороший и красивый гол. До финального свистка мы придерживались своей структуры игры, а у игроков было достаточно сил, чтобы после финального свистка получить результат в нашу пользу”, – заявил тренер.

Харьковчане набрали 26 очков и догнали лидера группы Б СК "Полтава".