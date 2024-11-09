Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Нападающий Металлиста 1925: Мы боремся за то, чтобы быть в топ-четверке
Поблагодарил болельщиков
фото - ФК Металіст 1925
Нападающий "Металлиста 1925" Андрей Борячук рассказал о том, как команде удалось прийти к 5-матчевой выигрышной серии.
"Я очень рад, что мы прервали ту неудачную серию и сейчас продолжаем беспроигрышную и победную серии. Это стало возможным благодаря всем составляющим: коллективу, тренерскому штабу, видению игры, всем изменениям, которые происходят в команде. Важно то, что нам предлагает тренерский штаб, то, как мы тренируемся, что происходит на футбольном поле во время игры.
Мы выполняем то, что от нас требует тренер, поэтому мы прогрессируем, и эта работа дает свои плоды. Хотя еще есть куда расти, за что бороться. Мы боремся за то, чтобы быть в топ-четверке, чтобы занять первое место, как в нашей группе, так и в целом в этом чемпионате. Также я хочу поблагодарить всех наших болельщиков, особенно тех людей, которые находятся в Харькове, который едва ли не ежедневно страдает от вражеских обстрелов. Эта поддержка для нас действительно важна и является одной из ключевых составляющих наших успехов", — сказал Борячук.
Напомним, что в этом сезоне в Первой лиге Борячук принял участие в 14 матчах, в которых забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи. Сейчас "Металлист 1925" занимает 4-е место в турнирной таблице.
Популярное сейчас
- Один гол на два матча УПЛ, состояние Куртуа, признание для Мудрика. Главные новости за 8 ноября
- Цыганык – о поражении Динамо: Вас так возят, что берега не видите. Это Ференцварош. Не Барселона и не Бавария
- Барселона намерена отпустить своего талантливого вингера в зимнее трансферное окно
- "Есть прогресс у всей команды". Ван Леувен доволен результатами Металлиста 1925
- Журналист назвал причину развода Андрея Пятова со своей женой
- После 19 лет в браке. Жена легенды Шахтера подала на развод. ФОТО