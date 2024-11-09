Нападающий Металлиста 1925: Мы боремся за то, чтобы быть в топ-четверке

Нападающий "Металлиста 1925" Андрей Борячук рассказал о том, как команде удалось прийти к 5-матчевой выигрышной серии.

"Я очень рад, что мы прервали ту неудачную серию и сейчас продолжаем беспроигрышную и победную серии. Это стало возможным благодаря всем составляющим: коллективу, тренерскому штабу, видению игры, всем изменениям, которые происходят в команде. Важно то, что нам предлагает тренерский штаб, то, как мы тренируемся, что происходит на футбольном поле во время игры.

Мы выполняем то, что от нас требует тренер, поэтому мы прогрессируем, и эта работа дает свои плоды. Хотя еще есть куда расти, за что бороться. Мы боремся за то, чтобы быть в топ-четверке, чтобы занять первое место, как в нашей группе, так и в целом в этом чемпионате. Также я хочу поблагодарить всех наших болельщиков, особенно тех людей, которые находятся в Харькове, который едва ли не ежедневно страдает от вражеских обстрелов. Эта поддержка для нас действительно важна и является одной из ключевых составляющих наших успехов", — сказал Борячук.