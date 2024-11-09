Первая лига. Агробизнес – Нива 0:1. Вторая подряд победа подопечных Вирта

Тернопольская "Нива" приехала в гости к лидеру группы А. "Агробизнес" в последнее время находится в кризисе – три матча подопечные Чижевского не могут выиграть и набрали всего одно очко. А вот "Нива" неделю назад прервала свою серию без побед и в случае победы сегодня подопечные Вирта могли подняться в таблице.

Гости с первых минут взяли мяч под свой контроль. Однако, выжать хотя бы что-нибудь из своих атак им не удавалось. На 14-й минуте из-за пределов штрафной пробивал Сидун, но прямо в руки голкиперу. Подопечные Чижевского вынуждены были играть без мяча. В середине первого тайма наконец-то по настоящему пришлось вступать в игру голкиперу хозяев, когда он парировал удар от Дорошенко. Первый тайм завершился без голов.

Следует отдать должное соперникам, которые после перерыва не играли на ничью, а пытались забить. На 55-й минуте гости открыли счет. Андрей Ризнык из пределов штрафной пробил в дальний угол и мяч от стойки залетел в ворота – 0:1. После гола продолжали играть уверенно гости, а у подопечных Чижевского ничего не получалось. На 90+6 минуте Ольховой парировал удар Глобы. Это был самый лучший момент.

Игра так и завершилась победой "Нивы". Коллектив из Тернополя поднимается на пятое место.

Первая лига. Группа А. 16-й тур

"Агробизнес" - "Нива" 0:1

Голы: Ризнык (55)

"Агробизнес": Подковка - Гаврушко, Сидоренко, Барыляк, Лень, Теплый, Толочко, Кузьмин, Касимов, Войтиховский, Волков

"Нива": Ольховый - Бэй, Зинь, Мудрый, Бац, Кухарук, Давыдов, Сидун, Дорошенко, Галадей, Ризнык