Первая лига. Буковина – Металлист 2:1. Три очка в матче со спорным пенальти

В самом ожидаемом матче субботы "Буковина" принимала "Металлист"."Буковина" последнюю официальную игру провела в рамках Кубка, в гостях победила второлиговый "Пробий" и вышла в четвертьфинал. В случае победы сегодня харьковчане имели возможность подняться на третье место. Однако "Буковина" для подопечных Анищенко неудобный соперник - четыре поражения подряд.

Уже в дебюте встречи хозяева открыли счет. Арбитр решил, что Мизюк ударил по ноге Гончаруку и назначил пенальти. Непростой эпизод, но VAR в Первой лиге нет. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Кольцов – 1:0. Коллектив из Черновцов продолжил играть первым номером. "Буковина" до перерыва могла увеличивать свое преимущество, но довести атаки до логического завершения не удалось.

После перерыва начали активнее играть гости, но до голевых моментов дело не доходило. На 73 пришлось вступать в игру Каневцеву. Голкипер парировал удар Гомеса со штрафного. На 75-й минуте Бойчук ударом из пределов штрафной в дальний угол увеличил преимущество хозяев - 2:0. Богдан забивает в ворота своей бывшей команды. На 82-й минуте вернул интригу в матче Гомес. Бразилец забил после подачи с углового – 2:1. Отыграться харьковчане не смогли.

В итоге, сверхважные три очка для "Буковины".

Первая лига. Группа А. 16-й тур

"Буковина" - "Металлист" 2:1

Голы: Кольцов (11, пен), Бойчук (75) - Гомес (82)

Удаление: Андрейчук (90+8)

"Буковина": Каневцев – Безуглый, Бодня, Бойчук, Бусько, Глущук, Голуб, Гончарук, Кольцов, Морговский, Тищенко

"Металлист": Рыбак - Мизюк, Федорив, Гомес, Луцив, Вернаттус, Багачанский, Дигтярь, Исаенко, Тепляков, Пидручный