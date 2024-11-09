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Первая лига. Диназ – ЮКСА 0:2. Крестоносцы поднимаются на первое место группы Б

Первая лига

Единственная игра группы Б

Первая лига. Диназ – ЮКСА 0:2. Крестоносцы поднимаются на первое место группы Б

Фото: ФК ЮКСА

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Перед этим туром соперников отделяло четырнадцать зачетных пунктов. Казалось, что в этом противостоянии интриги быть не может. Однако в последнее время "крестоносцы" играют не слишком уверенно. В прошлом туре ЮКСА лишь на 86-й минуте вырвало победу у "Кремня". "Диназ" проиграл две предыдущие встречи, но все помнят победу над "Полтавой".

Первый тайм в Демидове хочется поскорее забыть и никогда не вспоминать. Медленный темп, обилие ошибок и отсутствие конструктива в заключительной трети поля. Казалось, что соперники уйдут на перерыв без голов, но свою команду подвел Волошин. Капитан вышгородцев в центре поля попал в Сытникова и мяч прилетел к Дебелку, который из-за пределов штрафной мастерски перебросил Бандуру - 0:1. Опытный вратарь вернуться в ворота не смог.

После перерыва "крестоносцы" не рисковали и ожидали своего шанса. В середине тайма после подачи углового сначала Венди, а затем и Махнев пробили в перекладину. Повезло в этом эпизоде ​​вышгородцам. Шикарную возможность сравнять счет потерял Коваленко, но он из пределов штрафной пробил мимо дальнего угла. На 74-й минуте все вопросы о победителе были сняты. Одиннадцатиметровый реализовал Венди – 0:2.

Таким образом, ЮКСА поднимается на первое место, но завтра свой матч будет играть "Кудровка".

Первая лига. Группа Б. 16-й тур

"Диназ" - ЮКСА 0:2

Голы: Дебелко (33), Венди (74, пен)

"Диназ": Бандура, Ярмак, Вовкун, Волошин, Котуха, Огиря, Соловьев, Черткоев, Мораренко, Сейтхалилов, Новиков

ЮКСА: Федотов, Юзефович, Селин, Дедяев, Махнев, Ювхимец, Гоуларт, Приходько, Сытников, Харченко, Дебелко

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