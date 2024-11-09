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Чурилов: После поединка с Пробием сделали праздничный стол, это было символично и приятно
Прокомментировал слухи о новом тренере
instagram.com/fc.bukovyna
Исполняющий обязанности главного тренера "Буковины" Григорий Чурилов поделился эмоциями после победы в матче 1/8 финала Кубка Украины против "Пробия".
Как руководители клуба отреагировали на успех команды в Кубке Украины? Возможно, дали премию?
Руководство клуба поздравило команду с победой, премии еще не было, но будет. После поединка с "Пробием" сделали праздничный стол, это было символично и приятно. Конечно, такие мероприятия придают сил, воодушевления и оптимизма. Для клуба - это важное и приятное событие. Слава богу, что мы смогли сделать такой маленький праздник.
В этом году "Буковине" осталось сыграть несколько матчей в Первой лиге. Задачи остались неизменны - выйти в чемпионскую группу?
Да, сто процентов.
Вопрос о возможном новом главном тренере. Ходили слухи, что "Буковина" проявляет интерес к Григорчуку, Бартуловичу. Что можете сказать по этому поводу?
Пока что я готовлю команду к следующим матчам. До 25 ноября, видимо, никаких изменений не будет в этом вопросе.
А вам не предлагали остаться на этой должности, или вы сами не хотите быть тренером?
Нет, не в этом дело, просто решили дойти этот путь, а потом обдумать, проанализировать, а потом уже делать выводы и двигаться дальше. Пока такое решение.
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