Чурилов: После поединка с Пробием сделали праздничный стол, это было символично и приятно

Исполняющий обязанности главного тренера "Буковины" Григорий Чурилов поделился эмоциями после победы в матче 1/8 финала Кубка Украины против "Пробия".

Как руководители клуба отреагировали на успех команды в Кубке Украины? Возможно, дали премию?

Руководство клуба поздравило команду с победой, премии еще не было, но будет. После поединка с "Пробием" сделали праздничный стол, это было символично и приятно. Конечно, такие мероприятия придают сил, воодушевления и оптимизма. Для клуба - это важное и приятное событие. Слава богу, что мы смогли сделать такой маленький праздник.

В этом году "Буковине" осталось сыграть несколько матчей в Первой лиге. Задачи остались неизменны - выйти в чемпионскую группу?

Да, сто процентов.

Вопрос о возможном новом главном тренере. Ходили слухи, что "Буковина" проявляет интерес к Григорчуку, Бартуловичу. Что можете сказать по этому поводу?

Пока что я готовлю команду к следующим матчам. До 25 ноября, видимо, никаких изменений не будет в этом вопросе.

А вам не предлагали остаться на этой должности, или вы сами не хотите быть тренером?

Нет, не в этом дело, просто решили дойти этот путь, а потом обдумать, проанализировать, а потом уже делать выводы и двигаться дальше. Пока такое решение.