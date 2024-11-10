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Прикарпатье - Эпицентр: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига

Прикарпатье - Эпицентр: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 10.11.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Прикарпатье - Эпицентр: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: МФК Прикарпаття

Новина українською

В Ивано-Франковске седьмая команда группы Первой лиги будет принимать вторую. "Прикарпатье" все еще имеет шансы побороться за топ-4, но для этого стоит набирать очки в домашнем матче, а желательно вообще побеждать. "Эпицентр" уже гарантировал себе место в чемпионской группе, но это не значит, что у гостей не будет мотивации на эту игру.

Поединок начнется в 12.00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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