Кудровка - Мариуполь: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Интригующее противостояние ожидает болельщиков в Буче. Матчем между "Кудровкой" и "Мариуполем" завершается 16-й тур Первой лиги. "Кудровка" в случае победы сможет возглавить группу. Если "Мариуполь" еще хочет побороться за топ-4, то приазовцам стоит набирать три очка.

Поединок начнется в 13.00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.