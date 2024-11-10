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Кудровка - Мариуполь: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига

Кудровка - Мариуполь: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 10.11.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Кудровка - Мариуполь: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФСК Маріуполь

Новина українською

Интригующее противостояние ожидает болельщиков в Буче. Матчем между "Кудровкой" и "Мариуполем" завершается 16-й тур Первой лиги. "Кудровка" в случае победы сможет возглавить группу. Если "Мариуполь" еще хочет побороться за топ-4, то приазовцам стоит набирать три очка.

Поединок начнется в 13.00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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