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Первая лига. Прикарпатье – Эпицентр 0:1. Коллектив из Ивано-Франковска прекращает борьбу за топ-4
Стартовая игра дня
Фото: ФК Епіцентр
Поединок седьмой и второй команд группы. "Эпицентр" в предыдущем туре разгромил "Минай" и прервал свою серию из трех ничьих подряд. "Прикарпатье" хоть и уступило "Ниве", но все еще остается в борьбе за топ-4. Обращаем внимание на отсутствие в заявке гостей главного бомбардира группы Даниила Кравчука.
К сожалению, первый тайм не порадовал зрителей рядом моментов. Темп матча был максимально медленным, а вся основная борьба шла в центре поля. В первой половине встречи можно вспомнить всего два момента: удар Демиденко в ближний угол и удар Бучакчийского в дальнюю девятку. В обоих эпизодах надежно сыграли голкиперы. В компенсированное время самую лучшую возможность забить упустил Липовуз, когда его удар парировал Липовуз. На перерыв соперники ушли без голов.
Сразу после перерыва с выгодной позиции мимо дальнего угла пробил Романов. Первым номером играли гости, а открывать счет могли хозяева. Шикарную возможность открыть счет упустил Демиденко, когда не смог попасть в створ ворот. Активизировались во второй половине встречи команды.
В середине второго тайма подвел команду Соловьев. За грубую игру против Владислава Кристина он получил вторую желтую. Очень быстро подопечные Нагорняка воспользовались численным большинством. После розыгрыша углового открыл счет Мороз – 0:1.
Игра завершилась победой гостей. "Эпицентр" сокращает отставание от лидера, а "Прикарпатье" теряет шансы на топ-4.
Первая лига. Группа А
"Прикарпатье" - "Эпицентр" 0:1
Голы: Мороз (70)
Удаление: Соловьев (65)
"Прикарпатье": Кучерук, Швец, Француз, Соловьев, Радульский, Титов, Романов, Михальчук, Бучакчийский, Стадник, Хома
"Эпицентр": Билык, Мороз, Григоращук, Танчик, Климец, Липовуз, Запорожец, Бендера, Миронюк, Ляшенко, Демиденко
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