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Первая лига. Кудровка – Мариуполь 1:0. Подопечные Баранова возвращаются на первое место
Последняя игра тура
Фото: ФК Кудрівка
Победа сегодня позволит "Кудровке" стать единоличным лидером. В осенней части сезона подопечные Баранова играют уверенно и заслуженно сейчас находятся среди лидеров. "Мариуполь" в прошлом туре победил "Викторию" и остался в борьбе за топ-4. У приазовцев сегодня в заявке снова находился только один голкипер.
В первой половине встречи прогнозированно доминировали номинальные хозяева поля, но довести свои атаки до логического завершения они не могли. Подопечные Баранова подали ряд угловых, много пробивали, но точности не хватало. В конце тайма повезло гостям, когда Тепляков из пределов штрафной пробил мимо дальнего угла.
Во второй половине встречи смогли выровнять игру гости. К сожалению, моментов почти не было. А вот на 71-й минуте пришлось демонстрировать свое мастерство Якубенко, парировавшего удар Сторчоуса. На 85-й минуте после передачи Нехтия победу хозяевам принес удар Легостаева."Кудровка" гарантирует себе место в чемпионской группе, а "Мариуполь" остается без шансов на топ-4.
Первая лига. Группа Б
"Кудровка" - "Мариуполь" 1:0
Голы: Легостаев (85)
"Кудровка": Яшков, Сердюк, Потимков, Гагун, Мачелюк, Вечурко, Думанюк, Сторчоус, Тепляков, Андрущенко, Квасов
"Мариуполь": Якубенко, Малаки, Терехов, Жовтенко, Харжевский, Задоя, Пуды, Шушко, Савин, Зубков, Петренко
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