Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Свежий выпуск программы Украина футбольная
Эксперт в студии - Николай Цымбал
Информационно-аналитическая программа "Украина футбольная". Все главные новости из мира Первой и Второй лиг.
Новый выпуск передачи от 11.11.2024.
Гость программы - экс-тренер "Миная" и ФК "ЮКСА" Николай Цымбал.
В выпуске:
- Первая лига: семь команд Чемпионской группы, одна вакансия Группы А;
- Вирт для "Нивы", суперджокер Легостаев;
- Заметные события Группы Б Второй лиги, индивидуальные планы команд.
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Источник:ПФЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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