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Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Свежий выпуск программы Украина футбольная

Первая лига

Эксперт в студии - Николай Цымбал

Свежий выпуск программы Украина футбольная

Новина українською

Информационно-аналитическая программа "Украина футбольная". Все главные новости из мира Первой и Второй лиг.

Новый выпуск передачи от 11.11.2024.

Гость программы - экс-тренер "Миная" и ФК "ЮКСА" Николай Цымбал.

В выпуске:

  • Первая лига: семь команд Чемпионской группы, одна вакансия Группы А;
  • Вирт для "Нивы", суперджокер Легостаев;
  • Заметные события Группы Б Второй лиги, индивидуальные планы команд.

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ПФЛ Украина футбольная Николай Цымбал
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Источник:
ПФЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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