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Ван Леувен: Я не смотрел на то, что Металлист 1925 играет в Первой лиге
Тренер объяснил, почему решил возглавить харьковский клуб
Фото: ФК Металіст 1925
Главный тренер "Металлиста 1925" Патрик ван Леувен объяснил, почему он принял предложение возглавить клуб из Первой лиги.
"Я согласился с планами "Металлиста 1925". Я не смотрел на то, что команда играет в Первой лиге. Мне понравилось видение руководства клуба. Поэтому я захотел помочь, реализовать свое видение того, как должна играть команда. Также важной составляющей было то, что я также должен помочь выстроить философию клубной академии, чтобы у всего клуба от главной команды до детских была одна структура.
Это мне всегда нравится, когда у клуба есть своя философия или они хотят ее выстроить. Это очень важная цель. Ну и вернуть клуб в Премьер-лигу, это наша задача и ее интересно выполнять, когда располагаешь футболистами хорошего качества", - сказал ван Леувен для издания Український футбол.
На данный момент "Металлист 1925" занимает 4-е место в группе Б Первой лиги. В активе харьковской команды 26 пунктов.
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