Ван Леувен: Я не смотрел на то, что Металлист 1925 играет в Первой лиге

Главный тренер "Металлиста 1925" Патрик ван Леувен объяснил, почему он принял предложение возглавить клуб из Первой лиги.

"Я согласился с планами "Металлиста 1925". Я не смотрел на то, что команда играет в Первой лиге. Мне понравилось видение руководства клуба. Поэтому я захотел помочь, реализовать свое видение того, как должна играть команда. Также важной составляющей было то, что я также должен помочь выстроить философию клубной академии, чтобы у всего клуба от главной команды до детских была одна структура.

Это мне всегда нравится, когда у клуба есть своя философия или они хотят ее выстроить. Это очень важная цель. Ну и вернуть клуб в Премьер-лигу, это наша задача и ее интересно выполнять, когда располагаешь футболистами хорошего качества", - сказал ван Леувен для издания Український футбол.