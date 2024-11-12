Тренер Металлиста 1925: Футболисты уже знают, в каком направлении я хочу, чтобы развивалась наша игра

Главный тренер "Металлиста 1925" Патрик ван Леувен подвел промежуточные итоги работы во главе харьковской команды.

- Сейчас команда играет в тот футбол, который близок к вашему идеалу? Наверное, прежде всего довольны игрой в защите, ведь у команды продолжалась "сухая" серия?

- Я доволен тем, как команда растет, как мы играем и используем те качества, которые есть у нас внутри команды. Конечно, мы все вместе, и тренерский штаб, и футболисты можем еще добавить в нашем стиле игры. Но футболисты уже знают, в каком направлении я хочу, чтобы развивалась наша игра и какие для этого существуют требования.

- Кто из ваших подопечных произвел на вас наибольшее впечатление своим профессионализмом? - Насколько игра "Металлиста 1925" зависит от Ари Моуры? Можно ли сказать, что этого футболиста невозможно заменить?

- У нас в команде есть качества, на которые мы всегда рассчитываем. Есть прогресс внутри команды и ни один футболист не может играть без другого, поэтому у нас на первом месте командные действия. Хотя, да, есть моменты, где один игрок забивает несколько голов, но это невозможно без командной работы.

- "Металлист 1925" всегда прежде всего играет с позиции силы. За счет чего удается преодолевать насыщенную защиту соперников? Это больше индивидуальное мастерство или все же командная игра?

- Наш стиль игры, по состоянию на сегодня, построен на том, что мы стараемся организовать свою игру на любой части футбольного поля. И это должно всегда происходить в высоком темпе, благодаря этому мы можем создавать моменты у чужих ворот. Это всегда сложно. Однако мы всегда стараемся играть в свой футбол, - сказал ван Леувен.