Ключевая игра для Миная. Что смотреть в субботу в Первой лиге

Уже завтра пройдут матчи 17-го тура группы А Первой лиги. Это будет предпоследний тур в первой части сезона. Отметим, что полсе завершения первой части сезона будут сформированы группа "Чемпионская" и группа "Выбывание".

Группа А

"Металлист" - "Минай"

16.11.2024. 12:00. Ужгород. "Авангард"

Противостояние четвертой и шестой команд группы А. Очень важная игра для ужгородцев, ведь они перед туром на три очка отстают от топ-4. В случае потери очков подопечные Любеновича останутся без шансов на чемпионскую группу. Таким образом, гости должны играть только на победу. В прошлом туре "Минай" не играл и имел возможность качественно подготовиться к сверхважному матчу. А "Металлист" на выезде уступил "Буковине" - 1:2. Во второй половине встречи подопечные Анищенко играли неплохо, но результат на табло. Напомним, что матч первого круга завершился победой "Металлиста" – 3:0. Смогут ли гости реваншироваться за разгромное поражение?

"Эпицентр" - "Агробизнес"

16.11.2024. 12:00. Каменец-Подольский. Стадион "им. Г. Тонкочеева"

Вторая команда группы будет принимать лидера. Перед этим туром "Эпицентр" отстает от первой команды на пять очков. Неделю назад подопечные Нагорняка в непростом матче вырвали победу у "Прикарпатья" – 1:0. Три очка принес гол капитана команды Владислава Мороза после розыгрыша углового. В прошлом туре не мог помочь "Эпицентру" главный бомбардир группы Данило Кравчук. Эта потеря была существенной, ведь некому было завершить атаки. "Агробизнес" продолжил свою серию без побед. Подопечные Чижевского не выигрывают уже четыре матча подряд: три поражения и ничья. Кажется, что у лидера сейчас существенные проблемы в функциональном плане. Однако с главной задачей на эту часть сезона "Агробизнес" уже справился давно. Сможет ли уже в этом туре коллектив из Волочиска гарантировать первое место?

"Нива" - "Подолье"

16.11.2024. 14:00."Тернопольский городской стадион им. Р. Шухевича". Тернополь

Наконец-то коллектив из Тернополя начал радовать собственных болельщиков. "Нива" выиграла два матча подряд. Победы были минимальными, но сейчас главное набирать очки. Неделю назад подопечные Вирта на выезде обыграли "Агробизнес". Три очка принес капитан и бомбардир Андрей Ризнык. Реальных шансов побороться за топ-4 не осталось, ведь в последнем туре "Нива" не будет играть. "Подолье" уже давно смирилось с тем, что оно не будет играть в чемпионской группе. Сергей Ковалец работает уже с перспективой на весеннюю часть сезона. В прошлом туре "Подолье" не играло. Сможет ли коллектив из Хмельницка прервать шестиматчевую серию без побед?