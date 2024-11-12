Тренер Металлиста 1925 озвучил задачу команды на сезон

Главный тренер "Металлиста 1925" Патрик ван Леувен назвал задачу харьковской команды на сезон 2024/25. Она максимально четкая и однозначная.

"Стоит ли перед командой задача выиграть Первую лигу? Да", - ответил ван Леувен в интервью изданию Український футбол.

На данный момент "Металлист 1925" занимает 4-е место в группе Б Первой лиги. В активе харьковской команды 26 пунктов. Отставание от лидирующей "Кудровки" составляет 2 очка.

Ранее ван Леувен объяснил, почему он принял предложение возглавить "Металлист 1925".