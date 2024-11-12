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Тренер Металлиста 1925 озвучил задачу команды на сезон
Она максимально четкая и однозначная
metalist1925.com
Главный тренер "Металлиста 1925" Патрик ван Леувен назвал задачу харьковской команды на сезон 2024/25. Она максимально четкая и однозначная.
"Стоит ли перед командой задача выиграть Первую лигу? Да", - ответил ван Леувен в интервью изданию Український футбол.
На данный момент "Металлист 1925" занимает 4-е место в группе Б Первой лиги. В активе харьковской команды 26 пунктов. Отставание от лидирующей "Кудровки" составляет 2 очка.
Ранее ван Леувен объяснил, почему он принял предложение возглавить "Металлист 1925".
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