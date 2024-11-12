Минай в спарринге проиграл соседям из Второй лиги

Закарпатский " Минай ", у которого организовался перерыв в календаре Первой лиги, провел товарищеский матч с географическими соседями – второлиговским ФК "Ужгород".

"Минай" лучше провел первый тайм и на 30-й минуте Плахотнюк открыл счет.

Впрочем, после перерыва для команды Любеновчиа все пошло наперекосяк – во втором тайме доминировал уже "Ужгород", который не только сравнял счет, но и вырвал волевую победу.

В итоге 2:1 – победа второлигового "Ужгорода".

Товарищеская игра. Минай-Арена.

Минай – Ужгород 1:2

Голы: Плохотнюк, 30, - Эмере, 55, Коваленко, 68.