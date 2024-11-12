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Минай в спарринге проиграл соседям из Второй лиги
Минай проиграл Ужгороду
instagram.com/minaj_footballclub
Закарпатский "
"Минай" лучше провел первый тайм и на 30-й минуте Плахотнюк открыл счет.
Впрочем, после перерыва для команды Любеновчиа все пошло наперекосяк – во втором тайме доминировал уже "Ужгород", который не только сравнял счет, но и вырвал волевую победу.
В итоге 2:1 – победа второлигового "Ужгорода".
Товарищеская игра. Минай-Арена.
Минай – Ужгород 1:2
Голы: Плохотнюк, 30, - Эмере, 55, Коваленко, 68.
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