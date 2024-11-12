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Минай в спарринге проиграл соседям из Второй лиги

Первая лига
Обновлено

Минай проиграл Ужгороду

Минай в спарринге проиграл соседям из Второй лиги

instagram.com/minaj_footballclub

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Закарпатский "Минай", у которого организовался перерыв в календаре Первой лиги, провел товарищеский матч с географическими соседями – второлиговским ФК "Ужгород".

"Минай" лучше провел первый тайм и на 30-й минуте Плахотнюк открыл счет.

Впрочем, после перерыва для команды Любеновчиа все пошло наперекосяк – во втором тайме доминировал уже "Ужгород", который не только сравнял счет, но и вырвал волевую победу.

В итоге 2:1 – победа второлигового "Ужгорода".

Товарищеская игра. Минай-Арена.

Минай – Ужгород 1:2

Голы: Плохотнюк, 30, - Эмере, 55, Коваленко, 68.

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ФК Ужгород ФК Минай
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