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Металлист - Минай: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Металлист - Минай: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 16.11.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Металіст
Максимально ответственная игра для обеих команд. Харьковчане занимают четвертое место, но закарпатцы отстают всего на три очка. Только победа в Ужгороде на стадионе "Авангард" устраивает подопечных Любеновича. Напомним, что игра первого круга завершилась разгромной победой "Металлиста" – 3:0.
Поединок начнется в 12.00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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