Металлист - Минай: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Максимально ответственная игра для обеих команд. Харьковчане занимают четвертое место, но закарпатцы отстают всего на три очка. Только победа в Ужгороде на стадионе "Авангард" устраивает подопечных Любеновича. Напомним, что игра первого круга завершилась разгромной победой "Металлиста" – 3:0.

Поединок начнется в 12.00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.