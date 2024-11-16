Эпицентр - Агробизнес: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Интригующее противостояние ожидает болельщиков в Каменце-Подольском. Вторая команда группы А будет принимать лидера. Подопечные Чижевского в последних матчах никак не могут найти свою игру, поэтому есть все шансы, что серия без побед коллектива из Волочиска продолжится. В случае победы "Эпицентр" приблизится к лидеру на расстояние двух очков.

Поединок начнется в 12.00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.