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Эпицентр - Агробизнес: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига

Эпицентр - Агробизнес: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 16.11.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Эпицентр - Агробизнес: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Епіцентр

Новина українською

Интригующее противостояние ожидает болельщиков в Каменце-Подольском. Вторая команда группы А будет принимать лидера. Подопечные Чижевского в последних матчах никак не могут найти свою игру, поэтому есть все шансы, что серия без побед коллектива из Волочиска продолжится. В случае победы "Эпицентр" приблизится к лидеру на расстояние двух очков.

Поединок начнется в 12.00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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