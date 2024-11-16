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Эпицентр - Агробизнес: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Эпицентр - Агробизнес: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 16.11.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Епіцентр
Интригующее противостояние ожидает болельщиков в Каменце-Подольском. Вторая команда группы А будет принимать лидера. Подопечные Чижевского в последних матчах никак не могут найти свою игру, поэтому есть все шансы, что серия без побед коллектива из Волочиска продолжится. В случае победы "Эпицентр" приблизится к лидеру на расстояние двух очков.
Поединок начнется в 12.00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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