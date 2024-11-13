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Виктория - Кремень: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Виктория - Кремень: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 13.11.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Вікторія
В Борисполе в перенесенном матче третьего тура Первой лиги группы Б встретятся "Виктория" и "Кремень". Коллектив из Сум уже потерял все шансы на топ-4, поэтому с турнирной точки зрения последние две игры в 2024 году для них не являются ключевыми. "Кремень" остается на последнем месте и набрал всего пять очков.
Поединок начнется в 12.00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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