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Виктория - Кремень: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига

Виктория - Кремень: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 13.11.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Виктория - Кремень: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Вікторія

Новина українською

В Борисполе в перенесенном матче третьего тура Первой лиги группы Б встретятся "Виктория" и "Кремень". Коллектив из Сум уже потерял все шансы на топ-4, поэтому с турнирной точки зрения последние две игры в 2024 году для них не являются ключевыми. "Кремень" остается на последнем месте и набрал всего пять очков.

Поединок начнется в 12.00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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