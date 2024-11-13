Виктория - Кремень: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

В Борисполе в перенесенном матче третьего тура Первой лиги группы Б встретятся "Виктория" и "Кремень". Коллектив из Сум уже потерял все шансы на топ-4, поэтому с турнирной точки зрения последние две игры в 2024 году для них не являются ключевыми. "Кремень" остается на последнем месте и набрал всего пять очков.

Поединок начнется в 12.00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.