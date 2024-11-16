Нива - Подолье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Обе команды уже потеряли шансы на топ-4, но это не значит, что игра будет не интересной. "Нива" в последнее время радует своих болельщиков - две победы подряд. Для подопечных Вирта это последняя игра в первой части сезона, и они будут пытаться на мажорной ноте завершить год. "Подолье" будет стремиться прервать свою шестиматчевую серию без побед.

Поединок начнется в 14.00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.