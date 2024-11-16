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Нива - Подолье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Нива - Подолье: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 16.11.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Нива Тернопіль
Обе команды уже потеряли шансы на топ-4, но это не значит, что игра будет не интересной. "Нива" в последнее время радует своих болельщиков - две победы подряд. Для подопечных Вирта это последняя игра в первой части сезона, и они будут пытаться на мажорной ноте завершить год. "Подолье" будет стремиться прервать свою шестиматчевую серию без побед.
Поединок начнется в 14.00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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