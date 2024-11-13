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Первая лига. Виктория – Кремень 1:1. Хозяева спаслись в компенсированное время

Первая лига

Игра в Борисполе

Первая лига. Виктория – Кремень 1:1. Хозяева спаслись в компенсированное время

Фото: ФК Вікторія

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

В перенесенном матче третьего тура Первой лиги группы Б "Виктория" принимала "Кремень". После поражения от "Металлиста 1925" сумчане потеряли шансы на чемпионскую группу. Безусловно, это разочарование для команды с амбициями. "Кремень" все еще остается на последнем месте. Тем не менее, молодая команда Климовского всех удивила в 16 туре, когда смогла отобрать очки у "Полтавы".

В первом тайме преимущество "Виктории" во владении мячом было существенным, но до голевых моментов дело не доходило. А вот гости забили после контратаки. Молько прострелил в штрафную, а Трофимюк переправил мяч в сетку. Искусно сыграл 23-летний нападающий. Больше голов в первой половине встречи не было. Весь тайм атаковали подопечные Бессмертного, но счёт 0:1.

В начале второго тайма ошибся Новотрясов, но Молько с выгодной позиции пробил выше ворот. Шикарную возможность сравнять счет потерял Чеглов, когда попал в штангу. Гораздо интереснее после перерыва в атаке играли сумчане, но забить не могли. Все вопросы о победителе мог снимать Трофимюк, но спас свою команду Литвиненко. На 90+3 минуте хозяева все же отыгрались. Бойко сбросил на Ульянова, который пробивал из-за пределов штрафной и мяч с рикошетом от Пастернака залетел в ворота - 1:1.

Первая лига. Группа Б. Третий тур

"Виктория" - "Кремень" 1:1

Голы: Ульянов (90+3) - Трофимюк (29)

"Виктория": Литвиненко, Корохов, Новотрясов, Сасовский, Ульянов, Лебеденко, А. Рябый, Паламар, Чеглов, Кныш, Ныч

"Кремень": Матус, Паламарчук, Пастернак, Сабиев, Савицкий, Боровский, Панчишин, Дыхтярук, Пропопчук, Молько, Трофимюк

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