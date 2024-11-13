Кто выйдет в УПЛ? Известный эксперт назвал своих фаворитов Первой лиги

Вышло на финишную прямую соперничество в Первой лиге, где определяются команды, которые будут в следующем году соревноваться в чемпионской группе и в группе выбывания.

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Известный тренер и авторитетный эксперт Олег Федорчук назвал клубы, которые получат прямые путевки в УПЛ.