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Кто выйдет в УПЛ? Известный эксперт назвал своих фаворитов Первой лиги

Первая лига

Олег Федорчук считает, что в УПЛ выйдут "Mеталлист 1925" и "Эпицентр"

Кто выйдет в УПЛ? Известный эксперт назвал своих фаворитов Первой лиги

Новина українською

Вышло на финишную прямую соперничество в Первой лиге, где определяются команды, которые будут в следующем году соревноваться в чемпионской группе и в группе выбывания.

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Известный тренер и авторитетный эксперт Олег Федорчук назвал клубы, которые получат прямые путевки в УПЛ.

"На первом этапе есть определенная неопределенность в борьбе за попадание в главный квартет в группе A. На последний пропуск претендуют "Металлист" и "Минай", которые сыграют между собой в следующем туре. Я отдаю предпочтение харьковской команде из-за более сбалансированного состава.

Что касается распределения мест после завершения сезона, то склоняюсь к тому, что прямые путевки в Премьер-лигу завоюют "Металлист 1925" и "Эпицентр", а в переходных поединках с аутсайдерами УПЛ примут участие "Агробизнес" и ЮКСА.

Хотя многое будет зависеть от того, как команды поработают зимой на трансферном рынке и проведут ли качественную подготовку. Но думаю, что кардинальных изменений на финише не следует ожидать", - сказал Федорчук.

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Олег Федорчук
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
13.11.2024 в 11:13
а кто вылетит в 1 лигу
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
13.11.2024 в 11:13
а кто вылетит в 1 лигу
Ответить
0
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