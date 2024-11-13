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Тренер Буковины: В матчах с Карпатами мы сможем проверить свой уровень

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Команды заполнят международную паузу спаррингами

Тренер Буковины: В матчах с Карпатами мы сможем проверить свой уровень

Фото: ФК Буковина

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Исполняющий обязанности главного тренера "Буковины" Григорий Чурилов прокомментировал предстоящие контрольные матчи с "Карпатами".

"Планируем проверить свои силы в матчах с "Карпатами". Хорошо, что с этим клубом у нас установились достаточно хорошие дружеские отношения, поэтому проведем два спарринга с львовянами в ближайшую субботу, которые состоятся на клубной базе "Карпат". В этих матчах мы сможем проверить свой уровень, свои лучшие качества.

Работа Владислава Лупашко во главе "Карпат" заслуживает уважения. У львовского клуба есть четкая философия, идеи. Нам будет очень интересно и полезно сыграть с командой такого уровня", - сказал Чурилов в комментарии клубной пресс-службе.

Отметим, что "Буковина" запланировала два спарринга с "Карпатами" разными составами. Сначала черновчане сыграют с основой "зелено-белых", а затем с командой U-19.

Во втором матче тренерский штаб "желто-черных" планирует задействовать футболистов, получающих мало игрового времени, а также привлечь нескольких игроков из состава "Буковины" U-19.

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Источник:
ФК Буковина
Опубликовал: Алина Ерофеева
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