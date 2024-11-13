Тренер Буковины: В матчах с Карпатами мы сможем проверить свой уровень

Исполняющий обязанности главного тренера "Буковины" Григорий Чурилов прокомментировал предстоящие контрольные матчи с "Карпатами".

"Планируем проверить свои силы в матчах с "Карпатами". Хорошо, что с этим клубом у нас установились достаточно хорошие дружеские отношения, поэтому проведем два спарринга с львовянами в ближайшую субботу, которые состоятся на клубной базе "Карпат". В этих матчах мы сможем проверить свой уровень, свои лучшие качества.

Работа Владислава Лупашко во главе "Карпат" заслуживает уважения. У львовского клуба есть четкая философия, идеи. Нам будет очень интересно и полезно сыграть с командой такого уровня", - сказал Чурилов в комментарии клубной пресс-службе.