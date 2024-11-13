"Вектор клуба стал другим". Футболист объяснил разрыв контракта с Металлистом 1925

Бывший вингер "Металлиста 1925" Ростислав Русин рассказал, почему ему пришлось уйти из харьковского клуба этим летом.

"У меня оставался еще год контракта, разорвали по взаимному согласию. Причин несколько, в первую очередь, я не хотел оставаться. Очень резко изменились взгляды на футбол и вектор клуба стал другим, не таким, как когда я переходил в "Металлист 1925". Существовала команда, которую долгое время создавали, имела определенное направление, цели, которых хотели постепенно достигать, потом с приходом новых тренеров все вышеперечисленное перестало соответствовать действительности и все изменилось.

Приход нового инвестора? Он наоборот спас команду, потому что было очень трудно из-за отсутствия финансирования. Когда приходит новый руководитель, ключевое для правильного функционирования любого клуба - это люди рядом. По моему мнению, сложилось так, что принималось много неправильных решений. Поэтому мы и вылетели и все дела пошли наперекосяк.

Каких-либо претензий по игровым моментам с обеих сторон не было. Мы обсудили вопрос моего ухода с руководителями клуба и пришли к согласию, что так будет лучше для всех. Конечно, я сейчас без команды и это уже другой вопрос, но на то время расторжение контракта для всех сторон стало лучшим решением", - сказал Русин в интервью изданию Український футбол.

Русин выступал за "Металлист 1925" с июля 2021 по июль 2024 года. В футболке харьковчан он провел 43 матча, забил 6 голов и отдал 6 ассистов.