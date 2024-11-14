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Английская команда пополнила состав экс-игроком Металлиста

Первая лига
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За последние 3 года футболист сменил 4 коллектива в Турции

Английская команда пополнила состав экс-игроком Металлиста

Фото: ФК Металлист

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Клуб английской Лиги 2 (четвертый дивизион профессионального футбола) "Карлайл Юнайтед" объявил о подписании 31-летнего вингера Кадима Харриса.

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Футболист перебрался в новую команду на правах свободного агента, подписав краткосрочный контракт до января 2025 года. В Украине Харрис известен по выступлениям в Первой лиге за "Металлист".

Всего за харьковский клуб англичанин провел 13 матчей (2 гола, 1 ассист) в первой половине сезона 2021/22. Вторую часть компании он провел в аренде в турецком "Тузласпоре", а летом 2022-го подписал контракт с "Самсунспором".

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Источник:
Карлайл Юнайтед
Опубликовал: Александр Симченко
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