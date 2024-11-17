Первая лига. Видеотрансляции матчей группы Б

Сегодня сыграют четыре матча 17 тура в группе Б Первой лиги. Наиболее ожидаемым будет противостояние между "Металлистом 1925" и "Кудровкой". Коллектив из Черниговской области занимал первое место перед туром, но харьковчане отставали всего на два очка. Обе команды сейчас в своей оптимальной форме, поэтому ожидаем интригующее противостояние. Напомним, что игра первого круга завершилась вничью – 1:1.

12:00. "Металлист 1925" - "Кудровка"

12:00. ЮКСА – "Металлург"

12:00. "Кремень" - "Диназ"

12:00. "Мариуполь" - "Полтава"