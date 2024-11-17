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Первая лига. Видеотрансляции матчей группы Б
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Фото: ФК Металіст 1925
Сегодня сыграют четыре матча 17 тура в группе Б Первой лиги. Наиболее ожидаемым будет противостояние между "Металлистом 1925" и "Кудровкой". Коллектив из Черниговской области занимал первое место перед туром, но харьковчане отставали всего на два очка. Обе команды сейчас в своей оптимальной форме, поэтому ожидаем интригующее противостояние. Напомним, что игра первого круга завершилась вничью – 1:1.
12:00. "Металлист 1925" - "Кудровка"
12:00. ЮКСА – "Металлург"
12:00. "Кремень" - "Диназ"
12:00. "Мариуполь" - "Полтава"
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