Игра тура на Арене Левый Берег. Что смотреть в воскресенье в Первой лиге

Завтра сыграют четыре матча 17-го тура Первой лиги группы Б. Предлагаем вашему вниманию анонс противостояний предпоследнего тура первой части сезона.

Группа Б

"Металлист 1925" - "Кудровка"

17.11.2024. 12:00. "Арена Левый Берег". Киевская обл.

Безусловно, это самая ожидаемая игра тура. Лидер группы будет принимать четвертую команду. Соперников отделяет всего два очка. В прошлом туре в непростом матче "Кудровка" благодаря голу Легостаева дожала "Мариуполь" – 1:0. Подопечные Баранова три матча не проигрывают. "Металлист 1925" минимально обыграл "Викторию" и обеспечил себе участие в чемпионской группе. Подопечные Патрика ван Леувена выиграли пять матчей подряд. К тому же, в этих играх харьковчане не пропускают. Это уже та игра, которую от команды ждали с первых туров. Игра первого круга завершилась вничью 1:1. С тех пор обе команды добились существенного прогресса. Ожидаем интересный и бескомпромиссный футбол.

ЮКСА – "Металлург"

17.11.2024. 12:00. Киев. НТК "им. Банникова"

Крестоносцы после победы в прошлом туре над "Диназом" обеспечили себе топ-4. Безусловно, до игры команды Чирикала осталось немало вопросов, но результат на табло. С наилучшей стороны себя проявил опытный нападающий Дебелко, открывший счет в противостоянии. Запорожцы в прошлом туре не играли, поэтому было много времени для подготовки. Подопечные Ильи Близнюка в предыдущих четырех матчах проиграли всего один. Запорожцы уже потеряли шансы на чемпионскую группу, но это не значит, что у них не будет мотивации на последние матчи в году. Напомним, что в первом круге ЮКСА смогла вырвать победу только в компенсированное время.

"Кремень" - "Диназ"

17.11.2024. 12:00. "Юность". Горишние Плавни

"Кремень" на этой неделе уже играл перенесенный матч третьего тура против "Виктории". Подопечные Климовского были близки к тому, чтобы впервые с 20 сентября победить, но на 90+3 пропустили и упустили победу. В последних турах турах коллектив из Кременчуга играет достаточно качественно, но продолжают замыкать турнирную таблицу. "Кремень" смог прервать безголевую серию, которая до матча с сумчанами длилась 571 минуту. "Диназ" в предыдущем туре проиграл ЮКСА – 0:2. Много проблем вышгородцы создали сами себе. Первый мяч – ошибка Волошина, второй – пенальти. Напомним, что в первом круге минимально победил "Кремень". Сможет ли "Диназ" реваншироваться?

"Мариуполь" - "Полтава"

17.11.2024. 12:00.

Противостояние третьей и шестой команды группы Б. "Мариуполь" уже потерял шансы на топ-4, но в такой финансовой ситуации уже хорошо, что команда продолжает свои выступления. Приазовцы в прошлом туре минимально уступили "Кудровке", хотя после перерыва играли неплохо. "Полтава" неделю назад шокировала всех. Подопечные Сысенко не смогли переиграть аутсайдера группы "Кремень" - 0:0. Без Щербака в атаке были существенные проблемы. Прервалась голевая серия "Полтавы", которая длилась в чемпионате восемь игр – 15 голов. Если полтавчане хотят завершить год на первом месте, то им следует побеждать. В последнем туре "Полтаву" ожидает встреча с "Металлистом 1925", а это очень непростое испытание.