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Первая лига. Металлист – Минай 3:0. Харьковчане гарантируют себе участие в чемпионской группе
Сверхважная игра
Фото: ФК Металіст
В Ужгороде сыграли матч, в котором решалась судьба последней путевки в чемпионскую группу. "Минай" перед туром отставал от харьковчан на три очка. Подопечных Любеновича сегодня устраивала только победа. Напомним, что игра первого круга завершилась победой "Металлиста" – 3:0. У хозяев были существенные кадровые потери, ведь Синчук, Вернаттус и Дигтяр были вызваны в сборную U-19.
Уже в первой половине встречи все было решено. В середине первого тайма Цвиренко из пределов штрафной расстрелял ворота Росула – 1:0. На 38-й минуте после подачи Пидручного головой по невероятной траектории в дальний угол попал Чидомере – 2:0. До перерыва вообще ничего не получалось у закарпатцев, но в этом заслуга футболистов "Металлиста". Ужасно сыграли подопечные Любеновича.
Во второй половине встречи взяли мяч под собственный контроль футболисты "Миная". Однако с конструктивом у закарпатцев сегодня были существенные проблемы. Ближе к середине тайма снова начали играть первым номером хозяева, но они не торопились. На 78-й минуте Исаенко удачно запрессинговал соперника, но переиграть Росула не смог. На 86-й минуте свой второй гол в сезоне забил Абрамов – 3:0.
Таким образом, харьковчане гарантируют себе место в топ-4, а "Минай остается без шансов на чемпионскую группу".
Первая лига. Семнадцатый тур. Группа А
"Металлист" - "Минай" 3:0
Голы: Цвиренко (25), Чидомере (38), Абрамов (86)
"Металлист": Рыбак, Порох, Гомес, Федорив, П. Луцив, Абрамов, Багачанский, Цвиренко, Исаенко, Чидомере, Подручный
"Минай": Росул, Дмитрук, Дворовенко, Чуев, Прокопчук, Рожко, Прихна, Матюшенко, Вишневский, Ременяк, Плохотнюк
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