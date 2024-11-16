Первая лига. Эпицентр – Агробизнес 2:0. Борьба за первое место обостряется

Вторая команда группы А принимала лидера. Безвыигрышная серия "Агробизнеса" длилась в Первой лиге 4 игры: ничья и 3 поражения. Учитывая это, фаворитом противостояния считался "Эпицентр". Подопечные Нагорняка не проигрывали шесть матчей подряд: три ничьих и три победы.

В первой половине встречи было много борьбы, никто не хотел рисковать. Больше играли первым номером хозяева, но и у них не все получалось. Казалось, что на перерыв команды уйдут без голов, но подопечные Нагорняка все-таки забили. После подачи с углового Липовуз затылком пробил в дальний угол – 1:0.

В позиционном футболе ощущались проблемы у лидера группы А. Они атаковали, но довести атаки до логического завершения не могли. Должен был снимать все вопросы о победителе Кравчук, но его удар парировал голкипер. На 83-й минуте хозяева все же добились своего. После передачи Демиденко отличился Станислав Кристин – 2:0.

Таким образом, "Эпицентр" теперь на два очка отстает от лидера и в случае победы в последнем туре именно подопечные Нагорняка завершат год на первом месте.

Первая лига. Семнадцатый тур. Группа А

"Эпицентр" - "Агробизнес" 2:0

Голы: Липовуз (41), С. Кристин (83)

"Эпицентр": Билык - Мороз, Григоращук, Климец, Савчук, Липовуз, Миронюк, Беженар, Бендера, С. Кристин, Кравчук

"Агробизнес": Пидкивка - Гаврушко, Билый, Слива, Сидоренко, Глоба, Толочко, Теплый, Касимов, Кузьмин, Войтиховский