Первая лига. Нива – Подолье 2:1. Победу принес дубль капитана

В Тернополе местная "Нива" принимала "Подолье". С турнирной точки зрения игра не имела особого значения, ведь побороться за чемпионскую группу обе команды уже не смогут. Кстати, Вирт в качестве тренера "Нивы" дебютировал именно против "Подолья". Эта игра стала последней в 2024 году для коллектива из Тернополя.

Уже на 13-й минуте после подачи опытного Симинина расстреливал ворота Шаврин, но блестяще сыграл молодой голкипер "Нивы" Ольховой. Хозяева ответили ударом Андрея Ризныка, который в ближнем углу парировал Непогодов. Активнее играли подопечные Вирта. На 30-й минуте Андрей Ризнык шикарным ударом со штрафного попал в верхний угол и открыл счет в матче – 1:0. Больше голов до перерыва не было.

На 58-й минуте Корешков завалил на газоне Сидуна и арбитр назначил одиннадцатиметровый. С пенальти Ризнык не смог переиграть Непогодова, но он первым успел на добивание – 2:0. Дубль для капитана "Нивы". На 86-й минуте арбитр за фол против Шаврина назначил пенальти уже в ворота "Нивы". С пенальти Шаврин не переиграл Ольхового, но и он также первым успел на добивание – 2:1. Однако отыграться гости не смогли.

В итоге третья подряд победа "Нивы". Коллектив из Тернополя на мажорной ноте завершает 2024 год.

Первая лига. Группа А. Семнадцатый тур

"Нива" - "Подолье" 2:1

Голы: Ризнык (30, 59) - Шаврин (87)

Нереализованные пенальти: Ризнык (59), Шаврин (87)

Удаление: Мендрук (90+5) - Веремиенко (90)

"Нива": Ольховой - Бей, Слотюк, Бац, Мудрый, Кухарук, Давыдов, Сидун, Дорошенко, Галадей, Ризнык

"Подолье": Непогодов - Чушенко, Веремиенко, Симинин, Корешков, Снежко, Пасичник, Каранга, Столярчук, Оробец, Шаврин