Борьба за выход в УПЛ. Какие команды Первой лиги попали в чемпионскую группу и даты матчей

Известны команды Первой Лиги, которые попали в чемпионскую группу за выход в УПЛ.

В группу вошли первые четыре места групп А и Б. От Первой лиги А в группу за выход в УПЛ пробились Агробизнес, Эпицентр, Буковина и Металлист, а от Первой лиги Б - Кудривка, ЮКСА, Полтава и Металлист 1925.

Команды, которые займут первое и второе места в чемпионской группе, выйдут в УПЛ напрямую, а третья и четвертая команды сыграют стыковые матчи с 14-м и 13-м командами Премьер-лиги соответственно.

Календарь матчей станет известен после жеребьевки. Матчи чемпионской группы состоятся весной.