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Борьба за выход в УПЛ. Какие команды Первой лиги попали в чемпионскую группу и даты матчей
В Первой Лиге будет жарко
ПФЛ
Известны команды Первой Лиги, которые попали в чемпионскую группу за выход в УПЛ.
В группу вошли первые четыре места групп А и Б. От Первой лиги А в группу за выход в УПЛ пробились Агробизнес, Эпицентр, Буковина и Металлист, а от Первой лиги Б - Кудривка, ЮКСА, Полтава и Металлист 1925.
Команды, которые займут первое и второе места в чемпионской группе, выйдут в УПЛ напрямую, а третья и четвертая команды сыграют стыковые матчи с 14-м и 13-м командами Премьер-лиги соответственно.
Календарь матчей станет известен после жеребьевки. Матчи чемпионской группы состоятся весной.
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