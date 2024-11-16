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Минай потерял шансы повыситься в УПЛ. Желько Любенович рассказал о своем будущем в клубе

Первая лига
Обновлено

Тренер не видит потенциала в этой команде

Минай потерял шансы повыситься в УПЛ. Желько Любенович рассказал о своем будущем в клубе

Фото - UA-Футбол

Новина українською

В рамках предпоследнего тура летне-осенней части Первой лиги "Минай" Желько Любеновича проиграл номинально на выезде "Металлисту" со счетом 0:3. Это поражение окончательно лишило закарпатцев шансов на выход в УПЛ.

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Ведь этот результат означает, что "Минай" не квалифицируется в чемпионскую группу, поэтому весной будет бороться в "группе выживания" за право остаться в Первой лиге.

Журналист UA-Футбол Игорь Семйон после матча побывал на общении с тренером минайцев, где тот ответил на вопросы о своем будущем. Любенович извинился перед болельщиками за позорную, по его мнению, игру команды, а также в очередной раз подчеркнул, что ранее просил руководство об изменениях (намекая на свою отставку). Но изменений не произошло.

На вопрос о своем будущем Желько ответил сухо: "У меня контракт с клубом до лета следующего года".

Любенович сказал, что у этого "Миная" нет перспектив повыситься в УПЛ даже в следующем сезоне. Тренер выделил нескольких игроков, которые по своему потенциалу еще способны прогрессировать, но в целом в светлое будущее команды он не верит.

Напомним, что ранее Желько Любенович уже несколько раз подавал в отставку, но руководство ее не приняло.

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Желько Любенович ФК Минай
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: UA-Футбол
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