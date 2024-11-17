Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Харченко: Хочу поздравить Металлист с такой игрой. У команды есть огромное желание
Харьковский клуб продолжает приятно удивлять
Фото - Металіст
Ассистент главного тренера "желто-синих" Вадим Харченко прокомментировал результат встречи с "Минаем" (3:0).
“Поздравляю всех болельщиков "Металлиста" – тех, которые были на трибунах, которые поддерживают нас в Харькове и других городах. Игра отличалась от тех, что мы играли перед этим. Был такой график, при котором мы где-то пропускали игры, где-то нам не хватало свежести. Но ребята полностью выполнили установку, сыграли дисциплинированно. Мы перестроили игру, больше играли вертикально".
"В общем, хочу поздравить ребят с такой игрой. Хочется похвалить среднее звено, потому что многое зависит от средней линии. Также очень хорошо сыграла линия защиты. Было видно, что команда имеет огромное желание выиграть, сыграть за себя и своих партнеров.
В Ивано-Франковск в следующем туре едем играть в тот же футбол, в который привык играть "Металлист". Задания на весну уже будут поставлены после завершения осенней части сезона”, – отметил тренер.
"Желто-синие" находятся на 4-й строчке группы А (19 очков).
Популярное сейчас
- Подвиг Мамардашвили и неназначенный пенальти. Грузия – Украина. Обзор послематчевой грузинской прессы
- Как Украине выйти в плей-офф Лиги наций? Есть два сценария
- Потеряли второе место из-за Микаутадзе. Турнирное положение Украины после игры против Грузии
- Борьба за выход в УПЛ. Какие команды Первой лиги попали в чемпионскую группу и даты матчей
- От спорта к классике. Трубин перед матчами сборной на стиле. ФОТО
- Бомбардир ЧМ-1966 в составе советской сборной нашел замену утраченному раритету с Мундиаля