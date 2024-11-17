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Харченко: Хочу поздравить Металлист с такой игрой. У команды есть огромное желание

Первая лига
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Харьковский клуб продолжает приятно удивлять

Харченко: Хочу поздравить Металлист с такой игрой. У команды есть огромное желание

Фото - Металіст

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Ассистент главного тренера "желто-синих" Вадим Харченко прокомментировал результат встречи с "Минаем" (3:0).

“Поздравляю всех болельщиков "Металлиста" – тех, которые были на трибунах, которые поддерживают нас в Харькове и других городах. Игра отличалась от тех, что мы играли перед этим. Был такой график, при котором мы где-то пропускали игры, где-то нам не хватало свежести. Но ребята полностью выполнили установку, сыграли дисциплинированно. Мы перестроили игру, больше играли вертикально".

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"В общем, хочу поздравить ребят с такой игрой. Хочется похвалить среднее звено, потому что многое зависит от средней линии. Также очень хорошо сыграла линия защиты. Было видно, что команда имеет огромное желание выиграть, сыграть за себя и своих партнеров.

В Ивано-Франковск в следующем туре едем играть в тот же футбол, в который привык играть "Металлист". Задания на весну уже будут поставлены после завершения осенней части сезона”, – отметил тренер.

"Желто-синие" находятся на 4-й строчке группы А (19 очков).

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Источник:
Металіст
Опубликовал: Александр Симченко
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