Первая лига. Мариуполь – Полтава 1:2. Полтавчане вырывают победу на последних секундах

"Мариуполь" в прошлом туре уступил "Кудровке" и потерял даже теоретические шансы на топ-4. Тем не менее, стоит отметить подопечных Красноперова, которые в очень сложной ситуации продолжают бороться. "Полтава" сенсационно сыграла вничью с "Кремнем" и опустилась на третье место.

Футболисты "Мариуполя" в первой половине встречи атаковали больше. У гостей вообще ничего не получалось в атаке. Мяч у подопечных Сысенко не держался. Уже второй тур подряд полтавчане не впечатляли своей игрой. Кто не смотрел первый тайм, ничего не потерял. Вспомнить можно разве что удар Петренко, но попасть в створ ворот из пределов штрафной не смог. Все шло к тому, что на перерыв команды уйдут без голов. Тем не менее, на 45+1 Шаповалов шикарным ударом из-за пределов штрафной открыл счет – 0:1.

В начале второго тайма спас хозяев Якубенко, парировавшый удар Марусича. А вот приазовцы смогли отыграться. Илья Зубков мастерски пробил в дальний угол – 1:1. На 90+6 минуте после розыгрыша стандарта опытный защитник Мисюра принес гостям сверхважную победу – 1:2.

Первая лига. Группа Б. Семнадцатый тур

"Мариуполь" - "Полтава" 1:2

Голы: И. Зубков (74) - Шаповалов (45+1), Мисюра (90+6)

"Мариуполь": Якубенко, Харжевский, Жовтенко, Терехов, Фатеев, Задоя, Мельниченко, И. Зубков, Савин, Пентелейчук, Петренко

"Полтава": Варцаба, Бужин, Мисюра, Подлепич, Савенков, Даниленко, Плахтырь, Одарюк, Шаповалов, Перебора, Марусич