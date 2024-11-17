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Первая лига. Металлист 1925 – Кудровка 0:2. Беспроигрышная серия харьковчан прерывается

Первая лига

Центральная игра тура

Первая лига. Металлист 1925 – Кудровка 0:2. Беспроигрышная серия харьковчан прерывается

Фото: ФК Металіст 1925

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Безусловно, на "Арене Левый Берег" сыграли самый ожидаемый матч всего семнадцатого тура. Встречались первая и четвертая команды группы Б, которых отделяло всего два очка."Металлист 1925" с 3 октября не пропускал голов в чемпионате на протяжении рекордных для клуба 487-ми минут в Первой лиге. Напомним, что игра первого круга завершилась вничью –1:1.

Судьбу первой половины встречи решил эпизод, произошедший на 30-й минуте. Сторчоус шикарной передачей нашел в штрафной Рогозинского, который обыграл голкипера и забил в пустые ворота – 0:1. Таким образом, завершается сухая серия "Металлиста 1925", длившаяся 517 минут. К этому подопечные Патрика ван Леувена не привыкли, ведь в предыдущих турах они забивали первыми.

Казалось, что после перерыва харьковчане смогут сравнять счет. Однако они не только не забили, но и пропустили еще. Все вопросы о победителе на 75-й минуте снял Сторчоус. Таким образом, беспроигрышная серия "Металлиста 1925" прерывается.

Первая лига. Семнадцатый тур

"Металлист 1925" - "Кудровка" 0:2

Голы: Рогозинский (30), Сторчоус (75)

"Металлист 1925": Варакута - Пасич, Имереков, Снурницын, Кравец, Литвиненко, Ари Моура, Калитвинцев, Юрченко, Борячук, Бугай

"Кудровка": Яшков - Мачелюк, Мамросенко, Сердюк, Гагун, Думанюк, Матвеев, Сторчоус, Рогозинский, Тепляков, Легостаев

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