Первая лига. Кремень – Диназ 0:3. Разгромная победа вышгородцев

В Демидове встречались последняя и предпоследняя комнады группы. "Кремень" выиграл всего один матч в нынешнем сезоне. Когда это произошло? Это событие произошло 20 сентября как раз в противостоянии с "Диназом" - 1:0. В случае победы команда Игоря Климовского могла снизить отставание от "Диназа" до одного очка.

Уже на 15-й минуте вышгородцы открыли счет. После прострела Борисенко и рикошета мяч оказался у Ярмака, который из пределов штрафной мощно пробил в дальний угол – 0:1. Игра была ровной, но подопечные Рябоконя своим моментом воспользовались. По счету вышгородцы играли уверенно, но и "Кремень" откровенно не впечатлял. Если подопечные Климовского хотели забить, то стоило играть более активно.

На 58-й минуте все вопросы о победителе были сняты. После передачи Новикова отличился Кириченко – 0:2. После этого гола футболисты "Кремня" уже утратили веру в собственные силы. На 87-й минуте довел счет до разгромного Кулик – 0:3.

Первая лига. Семнадцатый тур. Группа Б

"Кремень" - "Диназ" 0:3

Голы: Ярмак (15), Кириченко (58), Кулик (87)

"Кремень": Матус, Паламарчук, Пастернак, Сабиев, Лист, Боровский, Панчишин, Дыхтярук, Прокопчук, Молько, Трофимюк

"Диназ": Бандура, Ярмак, Вовкун, Романчук, Котуха, Огиря, Сейтхалилов, Коваленко, Борисенко, Кириченко, Новиков