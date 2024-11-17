Первая лига. ЮКСА – Металлург 2:2. Крестоносцы спаслись на 90+2 минуте

Запорожцы прошлый тур пропускали. Подопечные Близнюка закрепились на седьмом месте и подняться выше уже не смогут. ЮКСА неделю назад в непростом противостоянии все же переиграла "Диназ" – 2:0. Коллектив из Тарасовки всего на одно очко отстает от лидера и имеет все шансы завершить год на первом месте.

В первой половине встречи команды порадовали болельщиков забитыми мячами. Следует отдать должное гостям, которым удалось навязать борьбу фавориту. На 25-й минуте после розыгрыша углового отличился Дмитрий Костюченко – 0:1. Подопечные Чирикала быстро сравняли счет. Дедяев подал с углового на Махнева, который сбросил на дальнюю стойку, а Дебелко переправил мяч в сетку – 1:1.

В середине второго тайма запорожцы во второй раз в матче вышли вперед. Близниченко в штрафной переиграл Махнева и хладнокровно пробил мимо голкипера – 1:2. Однако удержать победу подопечные Ильи Близнюка не смогли. На 90+2 минуте Харченко спас "крестоносцев" – 2:2.

Первая лига. Группа Б. Семнадцатый тур

ЮКСА – Металлург 2:2

Голы: Дебелко (29), Харченко (90+2) - Костюченко (25), Близниченко (58)

ЮКСА: Федотов – Киреев, Махнев, Селин, Зозуля, Казаков, Ювхимец, Сытников, Дедяев, Евдокимов, Дебелко

"Металлург": Байда – Страдс, Юречко, Клименко, Полевой, Костюченко, Алибеков, Бандурин, Иродовский, Варяник, Близниченко