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Первая лига. ЮКСА – Металлург 2:2. Крестоносцы спаслись на 90+2 минуте
Драма в Киеве
Фото: ФК ЮКСА
Запорожцы прошлый тур пропускали. Подопечные Близнюка закрепились на седьмом месте и подняться выше уже не смогут. ЮКСА неделю назад в непростом противостоянии все же переиграла "Диназ" – 2:0. Коллектив из Тарасовки всего на одно очко отстает от лидера и имеет все шансы завершить год на первом месте.
В первой половине встречи команды порадовали болельщиков забитыми мячами. Следует отдать должное гостям, которым удалось навязать борьбу фавориту. На 25-й минуте после розыгрыша углового отличился Дмитрий Костюченко – 0:1. Подопечные Чирикала быстро сравняли счет. Дедяев подал с углового на Махнева, который сбросил на дальнюю стойку, а Дебелко переправил мяч в сетку – 1:1.
В середине второго тайма запорожцы во второй раз в матче вышли вперед. Близниченко в штрафной переиграл Махнева и хладнокровно пробил мимо голкипера – 1:2. Однако удержать победу подопечные Ильи Близнюка не смогли. На 90+2 минуте Харченко спас "крестоносцев" – 2:2.
Первая лига. Группа Б. Семнадцатый тур
ЮКСА – Металлург 2:2
Голы: Дебелко (29), Харченко (90+2) - Костюченко (25), Близниченко (58)
ЮКСА: Федотов – Киреев, Махнев, Селин, Зозуля, Казаков, Ювхимец, Сытников, Дедяев, Евдокимов, Дебелко
"Металлург": Байда – Страдс, Юречко, Клименко, Полевой, Костюченко, Алибеков, Бандурин, Иродовский, Варяник, Близниченко
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