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"Опустили на землю". Ван Леувен прокомментировал прерванную серию Металлиста 1925
Харьковчане уступили "Кудровке"
Фото: ФК Металіст 1925
Главный тренер "Металлиста 1925" Патрик ван Леувен проанализировал поражение от "Кудровки" (0:2) в матче Первой лиги.
- Команда хорошо работала и готовилась к этому матчу. В начале поединка мы имели моменты. После того, как пропустили первый гол, у меня не было ощущения, что мы не сможем исправить ситуацию. Было несколько моментов... А второй тайм, в заключительной фазе футболисты принимали неправильные решения и особо не имели возможностей, чтобы изменить счет на табло, а потом пропустили еще и второй раз.
- В чем причина такой игры? Возможно отсутствие нескольких основных игроков центра поля?
- Я бы мог на этом спекулировать, но игроки которые играли вместо них, имеют другие качества, но они подходят, чтобы играть в команде. Это не главная причина, да можно сказать, что они игроки немножко другого плана, но не думаю, что это было для нас проблемой.
- До этого команда выдала успешную серию, может было самоуспокоение?
- Не думаю, была атмосфера в команде продолжить успешную серию дальше. Мы знали, что впереди тяжелые матчи с командами, которые стремятся играть в футбол и тем самым давать нам моменты, чтобы отличиться. В начале игры команда имела шансы, а вот во второй половине, создали очень мало. И причина не в вызове футболиста в сборную или травмированных игроках, это был если не наш день, то точно не наш второй тайм и это надо исправлять.
- Есть догадки, это не пошла игра вашей команды, или соперник хорошо сыграл?
- Вечером спокойно пересмотрю видео игры, возможно, я увижу определенные моменты, где надо было сделать иначе. Мы хотели победить, набрать дополнительные баллы на следующий этап чемпионата, но нам это не удалось. Можно сказать, что нас опустили на землю и надо дальше работать, впереди заключительный матч против "Полтавы", а уже потом будем готовиться к весенней части.
- Хорошие стартовые пятнадцать минут, где создавали давление, а затем соперник выровнял игру, это их достижение, или возможно, такой был план, отдать инициативу сопернику?
- Точно нет. Старт игры был хороший, надо было еще повышать темп, показать сопернику, что мы хотим победить - не удалось. Были моменты в первой половине, которые мы должны были использовать. А второй тайм был плохой, возможно, это усталость, мы хорошо поработали в течение недели. Перед этим победили пять матчей подряд, сегодня также хотели победить.
- В первом тайме травму получил Калитвинцев, есть информация о его повреждении?
- Я еще не успел пообщаться с врачами. Это уже завтра буду знать более точно, - резюмировал ван Леувен.
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