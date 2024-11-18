Тренер Буковины дал оценку контрольным матчам с Карпатами

Исполняющий обязанности главного тренера "Буковины" Григорий Чурилов прокомментировал контрольные матчи команды со львовскими "Карпатами".

В первом поединке, который проходил в формате трех таймов, "желто-черные" одолели "львов" со счетом 1:0, а следующий спарринг с "Карпатами" U-19 завершился вничью 1:1.

- Григорий Владимирович, позади два матча с "Карпатами". Скажите, пожалуйста, какую информацию дали эти спарринги тренерскому штабу?

- Значение сегодняшних матчей сложно переоценить. "Карпаты" под руководством Владислава Лупашко, на мой взгляд, демонстрируют стабильную содержательную игру с четкими базовыми взаимодействиями. Конечно, мы получили полезную информацию, но у меня есть правило не делать дальновидных выводов по горячим следам. Со скамейки запасных не все правильно видно, потому что линия обзора - не очень хорошая, к тому же где-то просто захлестывают эмоции.

- Что было самым главным в поединках? Наверное, все-таки не результат?

- Главным было отработать в условиях, максимально приближенных к соревновательному процессу. Но это все равно были контрольные матчи, а не официальные. Тем не менее хотелось бы, чтобы наши ребята в матчах с соперником такого высокого уровня следовали нашим принципам и перенесли на поле то, что мы отрабатываем в тренировочном процессе. Что-то нам удалось очень хорошо, что-то не получалось. Но, во-первых, это игра, а во-вторых, соперник был очень достойного уровня.

- Большая группа футболистов провела сегодня на поле 105 минут. Насколько они справились с такой нагрузкой, и, собственно, насколько необходимо им было дать такую нагрузку перед матчем с "Минаем"?

- Знаете, хорошие футболисты всегда говорят, что играть лучше, чем тренироваться. Сыграть 105 минут не так уж и страшно. В последнем официальном матче с "Металлистом" арбитр добавил ко второму тайму 8 минут. Завтра у нас будет выходной, до игры с "Минаем" будет еще достаточно времени. Главное - нам надо было проверить себя на фоне такого сильного соперника.

- Нельзя не спросить об игроках "Буковины" U-19. Как они проявили себя? Нервничали ли они, дебютируя на таком уровне?

- Мы хотели подключить еще и Ивана Филипчука, но он, к сожалению, получил травму. Вместе с Иваном мы вызвали Скицко, Илику и хотели, чтобы ребята прошли с нами полноценный недельный цикл, потому что не хотелось бросать их сразу в бой, не подготовив необходимым образом. Некоторые ребята прошли полный цикл, некоторые появились только на предигровой тренировке. Всем им мы старались как можно быстрее объяснить наши игровые принципы. По горячим следам сейчас могу сказать, что они достойно проявили себя: и темп держали, и в принципе играли смело, что может вызывать определенный оптимизм, - сказал Чурилов.