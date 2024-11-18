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Лидер Первой лиги объявил об уходе четырех игроков

Первая лига

"Агробизнес" начал чистку состава

Лидер Первой лиги объявил об уходе четырех игроков

Фото: ФК Агробізнес

Новина українською

"Агробизнес" покинуло четверо игроков. За команду больше не будут выступать Даниил Волков, Сергей Заец, Виталий Мячин и Никита Фомин.

"ФК "Агробизнес" благодарит игроков за работу в футбольном клубе "Агробизнес" и желает успехов в дальнейшей карьере", - говорится в сообщении.

Напомним, по итогам первой части сезона "Агробизнес" набрал 28 очка и финишировал первым в группе А Первой лиги. Весной команда сыграет в Чемпионской группе.

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Агробизнес (Волочиск)
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Источник:
ФК Агробізнес
Опубликовал: Алина Ерофеева
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