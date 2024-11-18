Первая лига
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Лидер Первой лиги объявил об уходе четырех игроков
"Агробизнес" начал чистку состава
Фото: ФК Агробізнес
"Агробизнес" покинуло четверо игроков. За команду больше не будут выступать Даниил Волков, Сергей Заец, Виталий Мячин и Никита Фомин.
"ФК "Агробизнес" благодарит игроков за работу в футбольном клубе "Агробизнес" и желает успехов в дальнейшей карьере", - говорится в сообщении.
Напомним, по итогам первой части сезона "Агробизнес" набрал 28 очка и финишировал первым в группе А Первой лиги. Весной команда сыграет в Чемпионской группе.
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