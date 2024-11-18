Голкипер Металлиста отреагировал на выход команды в Чемпионскую группу

Капитан и голкипер "Металлиста" Владислав Рыбак прокомментировал победу над "Минаем" (3:0), которая обеспечила команде выход в чемпионскую группу Первой лиги.

- Влад, тройное поздравление для тебя. Сегодня выполнили задачу, сегодня победили и ты выдал очередной сухой матч. Считаешь себя лучшим голкипером Первой лиги?

- Нет, пожалуй, не считаю. Спасибо вам за поздравления. Хочу поблагодарить прежде всего Вооруженные Силы Украины, которые дают нам возможность играть в такое непростое для нашей страны время. Хочу поблагодарить ребят за игру, которую они показали. Я считаю, что мы сегодня провели очень хороший матч. Было видно, как ребята хотели победить. Все понимали очень хорошо, какая ответственность на наших плечах, что мы можем этим матчем решить почти все. Поэтому я думаю, что сегодня мы выполнили все установки тренера и, думаю, это было видно со стороны.

- Перед матчем тебя наградили призом лучшего игрока в октябре, с чем тебя также поздравляем. Скажи, вот такие вещи перед матчем вообще не влияют на твою игру? Это не создает лишних мыслей?

- Я думаю, нет, ни в коем случае не создает. Мне наоборот приятно, что болельщики отдали свой голос за меня. Они признали меня лучшим за прошлый месяц, это очень приятно. Это добавляет мотивации и азарта доказывать, что это не ошибочно, что я действительно могу играть намного лучше, чем играю сейчас.

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- Весной "Металлист" будет в чемпионской группе бороться за выход в Премьер-лигу. Ты один из немногих в команде, кто имеет опыт выступлений в УПЛ. Как сейчас оцениваешь потенциал команды в этой борьбе? Сможет ли она претендовать на повышение в классе?

- Конечно, может. У нас очень хорошая команда, хорошие ребята, которые показывают классный футбол и с каждой игрой добавляют все больше и больше. У нас будет пауза, во время которой мы отдохнем, дальше будут зимние сборы, на которых мы подготовимся очень хорошо. Я уверен, что мы к следующей части сезона подойдем очень уверенно и сыгранно и покажем хорошую игру. Ведь для чего же тогда бороться сейчас, если попасть туда в чемпионскую группу и там не показать ничего? Я уверен в ребятах и уверен в команде, у нас есть все шансы и мы будем бороться.

- Ну и расскажи напоследок, что происходило после матча в раздевалке.

- После таких матчей раздевалка - это отдельный мир, там царит своя атмосфера, очень яркая. Сделали совместное фото, поблагодарили друг друга, тренера поблагодарили нас. Хочется, чтобы такая атмосфера была после каждой игры.

- Прикрой немножко занавес, команда сегодня расслабится немного, будет отмечать выполнение задачи?

- У нас есть еще один матч, поэтому расслаблятся рано. Пусть мы уже вышли в чемпионскую группу, но все равно надо доводить дело до конца, я считаю. И надо доигрывать до конца, как до последнего свистка в поединке, так и до последней игры в чемпионате. Конечно, где-то может, какую-то слабинку сегодня дадим, но на игру мы выйдем подготовленными. У нас цель только победить, доказать, что мы не просто так в течение всего сезона настолько плодотворно работаем, - резюмировал Рыбак.