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Новый выпуск программы ПФЛ Украина футбольная

Первая лига

Гость в студии - Иван Кривошеенко

Новый выпуск программы ПФЛ Украина футбольная

Новина українською

Информационно-аналитическая программа "Украина футбольная". Все главные новости из мира Первой и Второй лиг.

Новый выпуск передачи от 18.11.2024.

Гость программы - бывший украинский футболист, а ныне ассистент главного тренера винницкой "Нивы" Иван Кривошеенко.

В выпуске:

  • Чемпионская группа: определилась заключительная вакансия Группы А - ждем весной харьковское дерби;
  • кардинальные решения "Агробизнеса", очная встреча команд Вирта и Ковальца;
  • готов ли Ризнык к новым свершениям, как играть "ЮКСА" без легионеров.

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Иван Кривошеенко ПФЛ Украина футбольная
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Источник:
ПФЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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