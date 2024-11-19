Первая лига
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Новый выпуск программы ПФЛ Украина футбольная
Гость в студии - Иван Кривошеенко
Информационно-аналитическая программа "Украина футбольная". Все главные новости из мира Первой и Второй лиг.
Новый выпуск передачи от 18.11.2024.
Гость программы - бывший украинский футболист, а ныне ассистент главного тренера винницкой "Нивы" Иван Кривошеенко.
В выпуске:
- Чемпионская группа: определилась заключительная вакансия Группы А - ждем весной харьковское дерби;
- кардинальные решения "Агробизнеса", очная встреча команд Вирта и Ковальца;
- готов ли Ризнык к новым свершениям, как играть "ЮКСА" без легионеров.
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Источник:ПФЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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