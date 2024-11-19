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Вицепрезидент Металлиста оценил перспективы команды после выхода в Чемпионскую группу

Первая лига

"Это только начало"

Вицепрезидент Металлиста оценил перспективы команды после выхода в Чемпионскую группу

Фото: ФК Металіст

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Вице-президент "Металлиста" Евгений Красников оценил выступление команды в первой части сезона Первой лиги. По ее итогам харьковчане попали в Чемпионскую группу.

"В первую очередь, хочу поблагодарить футболистов и тренерско-административный штаб во главе с Андреем Анищенко, которые проделали огромный объем работы. Я думаю, за год команда сделала большой шаг вперед. Молодые футболисты 2006, 2007 и даже 2008 года рождения растут на глазах. Мы верим, что они вырастут в игроков высокого класса.

И, конечно, не могу не отметить более опытных ребят: Влада Рыбака, Сашу Мизюка, Петю Луцива, Габи Гомеса, Женю Исаенко, Дениса Пидручного и других. Оправился от травм Алекс Чидомере. Отдельно хотел бы отметить Виталия Федорива, который несмотря на возраст провел великолепные полгода и является примером для молодых футболистов.

Но это только начало. Надеюсь, все самое интересное будет впереди. Главное — сохранить команду", - отметил Красников.

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Голкипер Металлиста отреагировал на выход команды в Чемпионскую группу
Евгений Красников Металлист (Харьков)
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Источник:
Sport Arena
Опубликовал: Алина Ерофеева
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