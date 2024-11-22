Шанс на первое место для Эпицентра. Что смотреть в субботу в Первой лиге

Уже завтра стартует 18-й тур Первой лиги. Это последний тур в первой части сезона. Предлагаем вашему вниманию анонс противостояний в группе А. Напомним, что уже сформированы группа "Чемпионская" и группа "Выбывание".

Группа А

"Подолье" - "Эпицентр"

23.11.2024. 12:00. "Подолье". Хмельницкий

Противостояние второй и восьмой команд группы. В прошлом туре "Эпицентр" уверенно разобрался с "Агробизнесом" – 2:0. В последний раз подопечные Нагорняка проигрывали в конце сентября. В случае победы в Хмельницком "Эпицентр" завершит 2024 год на первом месте в группе А. Неплохая мотивация на последний матч в году. "Подолье" на выезде уступило "Ниве" - 1:2. Пока у Ковальца ничего не получается в качестве тренера "Подолья". Однако этого специалиста уже приглашали под вторую часть сезона. Возможно, за зимние сборы хмельницкий коллектив сможет достичь прогресса. Игра первого круга завершилась победой "Эпицентра".

"Прикарпатье" - "Металлист"

23.11.2024. 12:00. "Рух". Ивано-Франковск

После 16-го тура коллектив из Ивано-Франковска потерял даже теоретические шансы на четвертое место. Неделю назад подопечные Олега Рыпана не играли, поэтому имели возможность спокойно готовиться к последнему матчу в 2024 году. "Прикарпатье" сыграло нестабильно в этой части сезона и не смогло реализовать свой потенциал.

"Металлист" после победы над "Минаем" обеспечил себе место в топ-4. Лишь положительные впечатления остаются от игры молодой команды. Следует отметить работу тренерского штаба Андрея Анищенко. Даже без ключевых игроков "Металлист" смог разгромить закарпатцев – 3:0. В случае победы и потери очков "Буковиной" именно харьковчане завершат год на третьем месте.

"Минай" - "Буковина"

23.11.2024. 12:00. "Минай". Минай

Закарпатцы в прошлом туре остались без шансов на чемпионскую группу. "Минай" во второй раз в сезоне со счетом 0:3 уступил "Металлисту". На игру команды без слез было невозможно смотреть. Кажется, что сами футболисты не очень-то и хотели побеждать. Если оценивать всю часть сезона, то "Минай" не заслужил топ-4. Руководство клуба должно определиться, куда они планируют двигаться дальше. "Буковина" неделю назад не играла. У коллектива из Черновцов есть все шансы завершить эту часть сезона на третьем месте, но чтобы не зависеть от матча "Металлиста", они должны побеждать. В первом круге "Буковина" победила – 2:1.