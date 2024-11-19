"Доходили слухи, что скауты клубов УПЛ обращались". С Металлиста требовали снять очки

Вице-президент "Металлиста" Евгений Красников прокомментировал нынешнюю ситуацию в харьковском клубе.

– В своей программе Игорь Цыганык сказал, что за два дня до игры с "Минаем" бразильский клуб "Атлетико Минейро" обратился в ФИФА с требованием снять с "Металлиста" очки. Циганык дал ясно понять, что "ноги растут" из Украины. Можете рассказать более детально об этом?

– Да, действительно, у нас есть задолженности перед "Виторией", "Сан-Паулу" и "Атлетико Минейро". С "Виторией" мы пришли к взаимопониманию, с "Сан-Паулу" ведем переговоры, с "Атлетико Минейро" пока общего языка мы не нашли. ФИФА наложила на нас трансферный бан, мы относимся к этому с пониманием. Но, на данный момент, возможности рассчитаться с этими клубами у нас пока нет, но будем искать выход.

До меня давно доходили слухи о том, что действительно какие-то скауты клубов УПЛ обращались в "Атлетико Минейро" с такой просьбой. Но это всё на уровне слухов, никаких доказательств нет, и я считаю, что не стоит зацикливаться на этой теме. Но то, что "Атлетико Минейро" за два дня до игры с "Минаем" обратился в ФИФА с требованием снять с нас очки — это действительно правда", - сказал Красников в комментарии Sport Arena.

Ранее Красников оценил перспективы "Металлиста" после выхода в Чемпионскую группу.

