Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Доходили слухи, что скауты клубов УПЛ обращались". С Металлиста требовали снять очки
В чем дело?
скриншот youtube
Вице-президент "Металлиста" Евгений Красников прокомментировал нынешнюю ситуацию в харьковском клубе.
– В своей программе Игорь Цыганык сказал, что за два дня до игры с "Минаем" бразильский клуб "Атлетико Минейро" обратился в ФИФА с требованием снять с "Металлиста" очки. Циганык дал ясно понять, что "ноги растут" из Украины. Можете рассказать более детально об этом?
– Да, действительно, у нас есть задолженности перед "Виторией", "Сан-Паулу" и "Атлетико Минейро". С "Виторией" мы пришли к взаимопониманию, с "Сан-Паулу" ведем переговоры, с "Атлетико Минейро" пока общего языка мы не нашли. ФИФА наложила на нас трансферный бан, мы относимся к этому с пониманием. Но, на данный момент, возможности рассчитаться с этими клубами у нас пока нет, но будем искать выход.
До меня давно доходили слухи о том, что действительно какие-то скауты клубов УПЛ обращались в "Атлетико Минейро" с такой просьбой. Но это всё на уровне слухов, никаких доказательств нет, и я считаю, что не стоит зацикливаться на этой теме. Но то, что "Атлетико Минейро" за два дня до игры с "Минаем" обратился в ФИФА с требованием снять с нас очки — это действительно правда", - сказал Красников в комментарии Sport Arena.
Ранее Красников оценил перспективы "Металлиста" после выхода в Чемпионскую группу.
Популярное сейчас
- Албания - Украина. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 19.11.2024
- Все ли на месте? Ребров определился с заявкой на заключительный матч Лиги наций
- Сборная с самым низким рейтингом ФИФА в мире одержала первую в своей истории победу на выезде
- "Опустили на землю". Ван Леувен прокомментировал прерванную серию Металлиста 1925
- Красавица дня: Сексуальная девушка блоггера, который произвел фурор в мире бокса
- От спорта к классике. Трубин перед матчами сборной на стиле. ФОТО