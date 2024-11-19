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Десант из клуба УПЛ. Минай выгнал трех игроков за нарушение режима
Один был на контракте, двое - в аренде
ФК "Інгулець" / Автор невідомий
Матч 8-го тура Первой лиги с "Металлистом" стал последним сразу для трех игроков "Миная". Из-за нарушения режима от тренировок были отстранены футболисты, которые только летом подписали с закарпатцами контракты. Речь об Илье Гулько, Иване Головкине и Максиме Кулише.
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Полноценный контракт с минайцами имел только 25-летний левый вингер Кулиш. Действие его соглашения было прекращено. А вот у полузащитников Гулько и Головкина подписаны арендные соглашения с "Минаем". Оба принадлежат "Заре" и должны были бы оставаться на Закарпатье до конца текущего сезона. В команде их нет с сентября, однако прекратить действие "временных соглашений" закарпатцам, похоже, не удалось.
По информации UA-Футбол, отстранить трио сторонников не спортивного способа восстановления после матчей требовал у руководства главный тренер Желько Любенович. И сербскому специалисту это удалось.
Интересно, что в сезоне-2023/24 под руководством Любеновича работал другой известный своими нарушениями режима полузащитник Владислав Вакула. Однако тогда наставнику удалось найти подход к игроку, тот стал лидером команды, а клуб, в итоге, оформил его трансфер в "Зарю".
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