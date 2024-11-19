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"Ярославский фактически не занимается Металлистом", - Цыганык назвал сумму долгов харьковского клуба

Первая лига

Клуб пытается вытянуть Евгений Красников

"Ярославский фактически не занимается Металлистом", - Цыганык назвал сумму долгов харьковского клуба

fcmetalist.com.ua

Новина українською

Известный украинский комментатор и журналист Игорь Цыганик рассказал о финансовых проблемах "Металлиста", который выступает в Первой лиге.

По словам Цыганика, президент и главный инвестор клуба Александр Ярославский фактически не учавствует в жизни клуба, а командой заботится первый вице-президент Евгений Красников, а у харьковчан из-за долгов есть трансферный бан.

"У "Металлиста" очень большие проблемы. Инвестор на данном этапе не слишком тщательно относится к тем вопросам, которые нужно закрывать в команде. Команду ведет один человек – Евгений Красников. Он пытается ее вытащить. Сейчас у команды есть трансферный бан, долги перед бразильцами.

Там порядка трех миллионов долларов долгов. Есть три клуба, являющиеся основными вымогателями этих денег. Это "Витория", "Сан-Паулу" и "Атлетико" Минейро. "Витория" говорит, что закончится война – отдадите. "Сан-Паулу" говорит, что дали бы трансферный бан - ничего страшного.

А вот "Атлетико" Минейро постоянно пытается добивать "Металлист". И сейчас перед решающим поединком против "Миная" именно "Атлетико" Минейро обратился в ФИФА с требованием, чтобы с команды сняли очки.

Если бы сняли очки, то не допустили бы в верхнюю четверку и "Металлисту" пришлось бы играть за то, чтобы сберечь прописку", – сказал Цыганик.

Напомним, что в сезоне 2021/22 "Металлист" подписал из "Сан-Паулу" вингера Паулинью (1,6 млн евро), нападающего Давида из "Витории" (1,2 млн евро) и защитника Маилтона из "Атлетико" Минейро (800 тысяч евро). Последний до сих пор находится на контракте с клубом до 30 июня 2026 года и сейчас арендован "Шапекоэнсе".

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Александр Ярославский Евгений Красников Игорь Цыганык Металлист (Харьков)
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Источник:
Youtube-канал Ігор Циганик
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Acsakal (Kharkiv)
19.11.2024 в 21:32
Найбільше мене дивують харків'яни, які досі вважають, що ярославський - це «гарний» власник «справжнього» Металіста. Це приблизно як «каломойський - гарний власник Дніпра». Обидва кинули свої клуби двічі, тож нічого, окрім зневаги вболівальників, вони викликати не повинні.
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Комментарии 2
Acsakal (Kharkiv)
19.11.2024 в 21:32
Найбільше мене дивують харків'яни, які досі вважають, що ярославський - це «гарний» власник «справжнього» Металіста. Це приблизно як «каломойський - гарний власник Дніпра». Обидва кинули свої клуби двічі, тож нічого, окрім зневаги вболівальників, вони викликати не повинні.
Ответить
2
0
Лекарь (село Дарниця)
19.11.2024 в 21:45
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