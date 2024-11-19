"Ярославский фактически не занимается Металлистом", - Цыганык назвал сумму долгов харьковского клуба

Известный украинский комментатор и журналист Игорь Цыганик рассказал о финансовых проблемах "Металлиста" , который выступает в Первой лиге.

По словам Цыганика, президент и главный инвестор клуба Александр Ярославский фактически не учавствует в жизни клуба, а командой заботится первый вице-президент Евгений Красников, а у харьковчан из-за долгов есть трансферный бан.

"У "Металлиста" очень большие проблемы. Инвестор на данном этапе не слишком тщательно относится к тем вопросам, которые нужно закрывать в команде. Команду ведет один человек – Евгений Красников. Он пытается ее вытащить. Сейчас у команды есть трансферный бан, долги перед бразильцами.

Там порядка трех миллионов долларов долгов. Есть три клуба, являющиеся основными вымогателями этих денег. Это "Витория", "Сан-Паулу" и "Атлетико" Минейро. "Витория" говорит, что закончится война – отдадите. "Сан-Паулу" говорит, что дали бы трансферный бан - ничего страшного.

А вот "Атлетико" Минейро постоянно пытается добивать "Металлист". И сейчас перед решающим поединком против "Миная" именно "Атлетико" Минейро обратился в ФИФА с требованием, чтобы с команды сняли очки.

Если бы сняли очки, то не допустили бы в верхнюю четверку и "Металлисту" пришлось бы играть за то, чтобы сберечь прописку", – сказал Цыганик.