Красников отреагировал на слухи, что он лоббирует Кучера на должность тренера клуба УПЛ

Вице-президент "Металлиста" Евгений Красников прокомментировал слухи о том, что он вместе с футбольным агентом Алексеем Люндовским якобы лоббирует назначение Александра Кучера на должность главного тренера черкасского ЛНЗ.

"Эта информация не соответствует действительности. Честно говоря, из руководства ЛНЗ знаю только генерального директора Андрея Колесника, который у нас работал, и спортивного директора Евгения Тарасенко.

Со своим другом, Алексеем Люндовским общаюсь часто, но тему перехода Кучера в ЛНЗ я никогда ни с кем не обсуждал", - сказал Красников для Sport Arena.