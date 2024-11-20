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Красников отреагировал на слухи, что он лоббирует Кучера на должность тренера клуба УПЛ

Первая лига

Вице-президент "Металлиста" развеял инсайд СМИ

Красников отреагировал на слухи, что он лоббирует Кучера на должность тренера клуба УПЛ

Фото: Александр Приходько

Новина українською

Вице-президент "Металлиста" Евгений Красников прокомментировал слухи о том, что он вместе с футбольным агентом Алексеем Люндовским якобы лоббирует назначение Александра Кучера на должность главного тренера черкасского ЛНЗ.

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"Эта информация не соответствует действительности. Честно говоря, из руководства ЛНЗ знаю только генерального директора Андрея Колесника, который у нас работал, и спортивного директора Евгения Тарасенко.

Со своим другом, Алексеем Люндовским общаюсь часто, но тему перехода Кучера в ЛНЗ я никогда ни с кем не обсуждал", - сказал Красников для Sport Arena.

Ранее в ЛНЗ ответили на слухи об увольнении главного тренера Карраско.

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Источник:
Sport Arena
Опубликовал: Алина Ерофеева
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