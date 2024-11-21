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Полузащитник Металлиста – о весенней части: Нам не будет легко. Хочется просто доказывать делом
Футболист сдержанно высказался о выходе в чемпионскую группу
Фото - Металіст
Алекс Чидомере пообщался с клубным медиадепартаментом "желто-синих".
“Мы выполнили задание и я очень горжусь ребятами. Я хочу поблагодарить их, потому что для меня лично это был сложный период и меня поддерживали. Я думаю, я смог помочь команде. Поэтому я счастлив и рад, что мы в чемпионской группе”.
“Я не хочу быть многословным, хочется просто доказывать делом. Потому уже когда будет весна, нам нужно быть подготовленными, потому что нам ни в коем случае не будет легко. Мы должны собраться, подготовиться и хорошо провести вторую часть сезона”, – заявил футболист.
В этом сезоне 22-летний футболист провел 11 матчей и забил 3 гола.
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