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Ван Леувен: Тот результат, который мы получили, поможет нам на втором этапе

Первая лига
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Наставник харьковчан доволен прогрессом

Ван Леувен: Тот результат, который мы получили, поможет нам на втором этапе

Фото: ФК Металіст 1925

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Главный тренер "Металлиста 1925" Патрик ван Леувен рассказал о выходе в чемпионскую группу.

"Мы перед каждой игрой анализируем соперника и стремимся победить. Тот результат, который мы получили, поможет нам на втором этапе. Сейчас хотим получить еще большее количество очков для следующей части соревнований.

Во время подготовки у нас были отличные условия. Снега не было, мы не должны беспокоиться за Ари или Овусу. Все хорошо, мы качественно поработали, погода была отличной для футбола”.

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“У команды и тренерского штаба всегда есть большое желание побеждать в каждом матче. Не всегда это удается. Сейчас мы уже стали лучше и продолжаем улучшаться в каждом матче. Поэтому команда уже приняла новые задачи и работает по их выполнению каждый день”, – заявил специалист.

В воскресенье "Металлист 1925" будет играть против "Полтавы".

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Металлист 1925 (Харьков) Патрик ван Леувен
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Источник:
Металіст 1925
Опубликовал: Александр Симченко
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