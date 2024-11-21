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Ван Леувен: Тот результат, который мы получили, поможет нам на втором этапе
Наставник харьковчан доволен прогрессом
Фото: ФК Металіст 1925
Главный тренер "Металлиста 1925" Патрик ван Леувен рассказал о выходе в чемпионскую группу.
"Мы перед каждой игрой анализируем соперника и стремимся победить. Тот результат, который мы получили, поможет нам на втором этапе. Сейчас хотим получить еще большее количество очков для следующей части соревнований.
Во время подготовки у нас были отличные условия. Снега не было, мы не должны беспокоиться за Ари или Овусу. Все хорошо, мы качественно поработали, погода была отличной для футбола”.
“У команды и тренерского штаба всегда есть большое желание побеждать в каждом матче. Не всегда это удается. Сейчас мы уже стали лучше и продолжаем улучшаться в каждом матче. Поэтому команда уже приняла новые задачи и работает по их выполнению каждый день”, – заявил специалист.
В воскресенье "Металлист 1925" будет играть против "Полтавы".
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