Ван Леувен: Тот результат, который мы получили, поможет нам на втором этапе

Главный тренер "Металлиста 1925" Патрик ван Леувен рассказал о выходе в чемпионскую группу.

"Мы перед каждой игрой анализируем соперника и стремимся победить. Тот результат, который мы получили, поможет нам на втором этапе. Сейчас хотим получить еще большее количество очков для следующей части соревнований.

Во время подготовки у нас были отличные условия. Снега не было, мы не должны беспокоиться за Ари или Овусу. Все хорошо, мы качественно поработали, погода была отличной для футбола”.